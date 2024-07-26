سياسة
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أنقرة: الصحفيون سيواصلون نقل الظلم في فلسطين إلى العالم
أكدت وزارة الخارجية التركية الجمعة، أن الصحفيين سيواصلون بإصرار نقل الظلم في فلسطين إلى العالم بأسره، في تعليقها على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على فريق قناة TRT Haber في القدس.
أنقرة: الصحفيون سيواصلون نقل الظلم في فلسطين إلى العالم
وزارة الخارجية التركية: سيواصل الصحفيون بإصرار نقل الظلم في فلسطين إلى العالم بأسره / صورة: TRT Arabi
26 يوليو 2024

جاء ذلك في بيان على منصة إكس، بشأن اعتداء قوات إسرائيلية على طاقم قناة TRT Haber التركية في أثناء تغطيته الإخبارية للأحداث بمدينة القدس المحتلة.

وقالت الخارجية التركية: "الصحفيون الشجعان والشرفاء سيواصلون بإصرار نقل الظلم الذي يحدث في فلسطين إلى العالم بأسره، وستكون وزارتنا إلى جانبهم في هذا النضال".

وتمنت الوزارة الشفاء العاجل لطاقم TRT Haber، مقدمة أطيب التمنيات لعائلة القناة.

وفي وقت سابق الجمعة، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على فريق قناة TRT Haber خلال تغطيته لحظات اعتدائها بالضرب على فلسطينيين حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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