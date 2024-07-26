سياسة
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فيدان يلتقي لافروف على هامش اجتماع شراكة الحوار بين تركيا و"آسيان" في لاوس
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الجمعة، نظيره الروسي سيرغي لافروف، في جمهورية لاوس، على هامش اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقد في إطار اجتماع وزراء خارجية الرابطة.
فيدان يلتقي لافروف على هامش اجتماع شراكة الحوار بين تركيا و"آسيان" في لاوس
جاء لقاء الوزيرين على هامش اجتماع شراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" / صورة: AA
26 يوليو 2024

وأفادت مصادر في الخارجية التركية بأنّ فيدان ولافروف بحثا العلاقات الثنائية، والملفات الاقتصادية والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

كما تطرق الوزيران في مباحثاتهما إلى تطورات الحرب الأوكرانية، والمستجدات في قطاع غزة، إضافة إلى الأوضاع في سوريا، وملفات إقليمية أخرى.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن الوزيرين بحثا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية وخاصة التعاون التجاري والاقتصادي.

وأضافت أن الطرفين ناقشا جوانب معينة من التفاعل العملي بين روسيا وتركيا على الساحة الدولية والمنصات متعددة الأطراف.

كما التقى وزير الخارجية التركي مع نظرائه الماليزي محمد حسن، والسنغافوري فيفيان بالاكريشنان، واللاوسي ساليومكساي كوماسي، إضافة إلى لقائه أمين عام رابطة دول جنوب شرق آسيا كاو كيم هورن.

يُذكر أن تركيا أصبحت "شريكة الحوار القطاعي" لدى "آسيان" عام 2017، بعد 7 أعوام من توقيعها "معاهدة الصداقة والتعاون" إحدى أهم وثائق الرابطة الآسيوية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول "آسيان" 14.6 مليار دولار خلال العام الفائت 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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