سياسة
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الجيش التركي يدمّر 25 موقعاً في عملية جوية ضد أهداف إرهابية شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ غارات جوية أمس الجمعة، على أهداف إرهابية في مناطق كارا وقنديل وأسوس شمال العراق وتدمير 25 موقعاً بينها نقاط تضم إرهابيين مسؤولين.
الجيش التركي يدمّر 25 موقعاً في عملية جوية ضد أهداف إرهابية شمال العراق
الدفاع التركية: ستواصل القوات المسلحة محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى نحيّد آخر إرهابي / صورة: AA
26 يوليو 2024

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ القوات المسلحة التركية نفّذت عملية جوية ضد أهداف إرهابية شمال العراق "لتحييد عناصر إرهابية من PKK/KCK، ومنع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق ولضمان أمن حدودنا".

وأضافت أنه "جرى تدمير 25 هدفاً يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، بما في ذلك كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات ومرافق يستخدمها التنظيم الإرهابي، تضم إرهابيين مسؤولين".

وأشارت الخارجية إلى أنّه جرى في العملية ذاتها أيضاً تحييد عديد من الإرهابيين، باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية، مشددة على أن العملية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية.

وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى نحيّد آخر إرهابي، من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، وذلك انسجاماً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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