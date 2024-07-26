وأوضحت الوزارة في بيان أنّ القوات المسلحة التركية نفّذت عملية جوية ضد أهداف إرهابية شمال العراق "لتحييد عناصر إرهابية من PKK/KCK، ومنع الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمال العراق ولضمان أمن حدودنا".

وأضافت أنه "جرى تدمير 25 هدفاً يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، بما في ذلك كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات ومرافق يستخدمها التنظيم الإرهابي، تضم إرهابيين مسؤولين".

وأشارت الخارجية إلى أنّه جرى في العملية ذاتها أيضاً تحييد عديد من الإرهابيين، باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية والوطنية، مشددة على أن العملية اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية.

وأكد البيان "مواصلة القوات المسلحة التركية محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار حتى نحيّد آخر إرهابي، من أجل بقاء وأمن بلدنا وأمتنا، وذلك انسجاماً مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".