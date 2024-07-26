سياسة
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بمشاركة 6800 رياضي.. الرئيس الفرنسي يفتتح أولمبياد باريس 2024
افتُتح أولمبياد باريس 2024 رسمياً أمس الجمعة، بعرض على نهر السين شارك فيه 6800 رياضي من 205 دول أمام معالم تاريخية في العاصمة الفرنسية، رغم هطول أمطار عكّرت الأجواء وتعرّض شبكة القطارات لعملية تخريب.
بمشاركة 6800 رياضي.. الرئيس الفرنسي يفتتح أولمبياد باريس 2024
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس / صورة: AP
26 يوليو 2024

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس، الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة"، وذلك بعد 100 عام على استضافة باريس الألعاب للمرة الثانية.

وللمرّة الأولى في تاريخ الأولمبياد، أقيم حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيسي، وشاهده 320 ألف متفرّج من مدرّجات بُنيت خصوصاً على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وكما تجري التقاليد، ضمّ القارب الأوّل بعثة اليونان التي تُعتبر مهد الألعاب الحديثة واستضافت نسختها الأولى في 1896، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى في مستهل احتفال شاركت فيه نجمة البوب الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا.

واختُتم بعد أربع ساعات بإشعال المرجل الأولمبي الذي حملته بطلة ألعاب القوى السابقة ماري-جوزيه بيريك والجودو الحالي تيدي رينر، في منطاد حلّق فوق وسط المدينة، على وقع صوت الفنانة الكندية سيلين ديون التي تحدّت المرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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