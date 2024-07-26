وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس، الجملة البروتوكولية تحت الأمطار أمام برج إيفل: "أعلن افتتاح دورة الألعاب الثالثة والثلاثين للألعاب الحديثة"، وذلك بعد 100 عام على استضافة باريس الألعاب للمرة الثانية.

وللمرّة الأولى في تاريخ الأولمبياد، أقيم حفل الافتتاح خارج الملعب الرئيسي، وشاهده 320 ألف متفرّج من مدرّجات بُنيت خصوصاً على ضفاف النهر، ونحو 200 ألف من على شرفات المباني المجاورة.

وكما تجري التقاليد، ضمّ القارب الأوّل بعثة اليونان التي تُعتبر مهد الألعاب الحديثة واستضافت نسختها الأولى في 1896، قبل أن تتبعه قوارب الوفود الأخرى في مستهل احتفال شاركت فيه نجمة البوب الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا.

واختُتم بعد أربع ساعات بإشعال المرجل الأولمبي الذي حملته بطلة ألعاب القوى السابقة ماري-جوزيه بيريك والجودو الحالي تيدي رينر، في منطاد حلّق فوق وسط المدينة، على وقع صوت الفنانة الكندية سيلين ديون التي تحدّت المرض.