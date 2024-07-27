سياسة
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يحد من حصانة الرؤساء القضائية.. بايدن يعلن الاثنين تعديلات دستورية
كشفت صحيفة أمريكية، نقلاً عن مصدرَين مطلعَين، عزم الرئيس جو بايدن إعلان خطط لإصلاح المحكمة العليا يوم الاثنين، مضيفة أن بعض تلك التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأمريكيين.
يحد من حصانة الرؤساء القضائية.. بايدن يعلن الاثنين تعديلات دستورية
بعض التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأمريكيين / صورة: AP
27 يوليو 2024

وحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإنه من المتوقع أن يسعى بايدن لتعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخرين، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في يوليو/تموز بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

ورجحت المصادر التي نقلت عنهم الصحيفة أن يتبنّى الرئيس الأمريكي تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما وصفته بوليتيكو بـ"تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".

ونوهت الصحيفة إلى أن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد وأن المصادر التي تحدثت إلى بوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتها أكدت أنها قد تتغير مستقبلاً، مضيفة أن بايدن سيعلن ذلك في تكساس يوم الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

وكان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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