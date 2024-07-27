وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، عبر منصة تليغرام، إن "العدوان الأمريكي-البريطاني عاود شن غاراته على الحديدة، حيث استهدف مطار المدينة بـ4 غارات أخرى".

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، استهدفت الولايات المتحدة وبريطانيا جزيرة كمران التابعة لمحافظة الحديدة أيضا بـ4 غارات أخرى، وفق ما أعلنت الجماعة اليمنية. وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطاراً دولياً و3 موانٍ حيوية، إضافةً إلى امتلاكها شريطاً ساحلياً طويلاً.

و"تضامناً مع غزة"، التي تواجه حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيَّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن ردّاً على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل بردٍّ من الجماعة من حين إلى آخر.