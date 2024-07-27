سياسة
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"لم تحترم إسرائيل".. ترمب ينتقد تصريحات هاريس خلال لقائه مع نتنياهو
انتقد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترمب، منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، وذلك خلال لقائه يوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ولاية فلوريدا.
"لم تحترم إسرائيل".. ترمب ينتقد تصريحات هاريس خلال لقائه مع نتنياهو
الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فلوريدا أمس / صورة: AP
27 يوليو 2024

وفي منتجع مارالاغو الذي يملكه الملياردير الجمهوري بولاية فلوريدا، قال ترمب لنتنياهو: "لدينا أشخاص غير أكفاء يقودون بلادنا"، معتبراً أن تصريحات هاريس "لم تكن محترمة لإسرائيل" التي تظل الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لها.

كما حذر ترمب من أن عدم فوزه في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، "سيكون كارثياً على الشرق الأوسط"، وقال: "إذا فزنا فسيكون الأمر سهلاً للغاية، كلّ شيء سيسير على ما يرام وبسرعة كبيرة"، لكن "إذا لم نفز، فقد نجد أنفسنا أمام حروب كبرى في الشرق الأوسط، وربما أمام حرب عالمية ثالثة".

وأتى الاجتماع بين ترمب ونتنياهو في ختام زيارة الأخير للولايات المتحدة التي ألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأمريكي قبل أن يلتقي كلاً من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشّحة الديمقراطية لخلافته.

وعقب الاجتماع، أصدر فريق الحملة الانتخابية لترمب بياناً قال فيه إنّ "ترمب عبّر لنتنياهو عن رغبته في إحلال السلام في الشرق الأوسط إذا ما عاد إلى البيت الأبيض".

وبدا التقارب واضحاً بين ترمب ونتنياهو خلال اجتماعهما الذي عُقد غداة لقاء جرى بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ونائبة الرئيس الأمريكي وكانت اللهجة خلاله أقل ودية بكثير.

وعقب اجتماعها برئيس الوزراء الإسرائيلي، قالت هاريس للصحفيين إن "ما حدث في غزة خلال الأشهر التسعة الماضية مدمّر"، مشيرةً بالخصوص إلى "الأطفال القتلى" و"الأشخاص اليائسين والجياع الذين يفرّون بحثاً عن الأمان".

وأضافت: "لا يمكننا أن نغضّ الطرف عن هذه المآسي، ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نفقد إحساسنا أمام المعاناة، وأنا لن أصمت"، فيما وصف ترمب هاريس بأنّها "يسارية متطرفة".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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