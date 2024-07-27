سياسة
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أوكرانيا تعلن قصف مطار عسكري روسي في القرم.. وزيلينسكي يشيد بـ"دقة" قواته
أعلنت أوكرانيا، أمس الجمعة، قصف مطار عسكري روسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، مفيدةً بأنه كان يُستخدم لشن هجمات بعيدة المدى عليها.
أوكرانيا تعلن قصف مطار عسكري روسي في القرم.. وزيلينسكي يشيد بـ"دقة" قواته
زيلينسكي يشيد بدقة جنوده في إصابة الأهداف الروسية / صورة: AFP
27 يوليو 2024

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في بيان، إن "المطار الروسي في ساكي بغرب القرم أصبح أحدث هدف للقصف"، مضيفةً أنه "واحد من المطارات العاملة التي تستخدمها روسيا في السيطرة على المجال الجوي، وبالتحديد فوق البحر الأسود، وفي شن الغارات الجوية على الأراضي الأوكرانية".

وأوضح البيان أن الهجوم نفّذته القوات الصاروخية الأوكرانية إلى جانب وحدات أخرى. فيما أثنى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي، على الجنود "الذين يقصفون القواعد والأهداف اللوجيستية الروسية على الأراضي المحتلة.. أقول إلى رجالنا، جنودنا، أشكركم على دقتكم".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم في مقدمتها واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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