سياسة
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تزامناً مع الأولمبياد.. استمرار اضطراب حركة القطارات الفرنسية
تَواصَل الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية لليوم السبت، غداة إعلان شركة السكك الحديد، تعرّضها "لهجوم ضخم" قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).
تزامناً مع الأولمبياد.. استمرار اضطراب حركة القطارات الفرنسية
ركاب يتجمعون حول لوحات المغادرة والوصول في محطة قطارات مونبارناس في باريس أمس / صورة: AFP
27 يوليو 2024

وأمس الجمعة، قالت شبكة السكك الحديدية في فرنسا إنها تعرّضت لهجوم ممّن وصفتهم بـ"المخرّبين"، ما تسبّب في أعطال كبيرة أوقفت العمل ببعض خطوطها.

ووفق الوكالة الفرنسية، سجّلت حركة القطارات السريعة تحسناً اليوم السبت، لكن الاضطرابات ما زالت قائمة، ونقلت الوكالة عن شركة السكك الحديد "إس إن سي إف" أن الاضطرابات ستستمر حتى غد الأحد، على الخط الشمالي وأن الخط الأطلسي يشهد تحسّناً.

وتسبب الـ"هجوم ضخم" في اضطراب كبير في حركة القطارات أثّر على 800 ألف مسافر قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية. وقالت شبكة السكك الحديدية إن "عديداً من الأعمال الخبيثة المتزامنة" أثّرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في الهجمات، وأفاد مصدر مقرب من التحقيق بأن العملية كانت "محضّرة بشكل جيد" وتقف خلفها "الهيكلية ذاتها"، فيما أكد مصدر مقرّب من الملف أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته.

وأوضحت الشركة، الجمعة، أن "حرائق متعمَّدة" أُضرمت في محطات الإشارات في كورتالين على بُعد نحو 140 كيلومتراً جنوب غربي باريس، وفي كرواسي على بُعد 200 كيلومتر شمالي العاصمة، وبايني-سور-موزيل على بُعد 300 كيلومتر إلى الشرق، متحدثةً عن "هجوم واسع النطاق".

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، في العاصمة باريس، أمس الجمعة، بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف و500 رياضي، وستنتهي وفق ما هو مقرر في 11 أغسطس/آب القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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