سياسة
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"التهم مئات المباني".. حريق هائل يدمر مدينة سياحية غربي كندا
تكافح فرق الإطفاء الكندية لإطفاء حريق هائل اجتاح غابات مدينة جاسبر السياحية غربي البلاد، وتسبب في تدمير ثلثها تقريباً.
"التهم مئات المباني".. حريق هائل يدمر مدينة سياحية غربي كندا
التهم الحريق ثلث مدينة جاسبر السياحية / صورة: AA
27 يوليو 2024

وقالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، أمس الجمعة: "لقد أدت الأمطار وانخفاض درجات الحرارة والعمل الشاق من جانب أفراد الإطفاء إلى الحد من نشاط الحرائق بشكل كبير"، مضيفةً أنه "من المهم أن نشير إلى أن الحريق لا يزال خارج نطاق السيطرة، ولا يزال من غير الآمن عودة الأشخاص".

من جانبها، أفادت إدارة المتنزهات الكندية بأن الأمطار التي هطلت، الخميس، تراوح منسوب مياهها بين 10 و15 مليمتراً، ومن المرجح أن تُبقي مستوى الحرائق منخفضاً حتى مطلع الأسبوع المقبل. فيما قال مجلس مدينة جاسبر، إن دماراً لحق بنحو 358 مبنى من إجمالي ألف و113 داخل المدينة، وهو ما يعادل أكثر من 32%.

وتقع مدينة جاسبر وسط متنزه "جاسبر" الجبلي في ألبرتا (غرب)، الذي يعد أهم المناطق السياحية بكندا التي تجذب ملايين السياح سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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