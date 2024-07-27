سياسة
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عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، "مجزرة" في مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 31 شخصاً وإصابة العشرات بجروح خطيرة، بينهم أطفال ونساء.
عشرات الشهداء والجرحى بمجزرة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة
استهدف جيش الاحتلال مستشفى ميدانياً داخل مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات / صورة: AA
27 يوليو 2024

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال استهدف مستشفى ميدانياً داخل مدرسة "خديجة" التي تؤوي آلاف النازحين بمدينة دير البلح، حيث قصف المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة، فيما ادَّعى جيش الاحتلال أن المدرسة التي استهدفها تحوي "مجمع قيادة وسيطرة تابعاً لحماس جرى إخفاؤه داخل المدرسة".

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عدد الشهداء قابل للارتفاع، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشال المواطنين. وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى الذي أصبح مكتظاً بالجرحى.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن "هذه المجازر المستمرة تأتي في ظل إسقاطه المنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية".

كما حمَّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

وأعلنت مصادر طبية اليوم السبت، أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 41 شهيداً، و103 مصابين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 39 ألفاً و258 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90 ألفاً و589 مصاباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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