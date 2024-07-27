سياسة
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"حزب الله": نفذنا هجوماً بمسيّرات انقضاضية على موقع عسكري إسرائيلي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ هجوم جوي بمسيّرات مفخخة استهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً قبالة حدود لبنان الجنوبية، رداً على الاعتداء ‏والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة مركبا".
"حزب الله": نفذنا هجوماً بمسيّرات انقضاضية على موقع عسكري إسرائيلي
دخان يتصاعد من موقع استهدفه حزب الله اللبناني، على طول الحدود الشمالية الإسرائيلية 25 يوليو/تموز / صورة: AFP
27 يوليو 2024

وأوضح في بيان أن مقاتليه "شنوا هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الانقضاضية استهدف تموضع واستقرار ضباط ‏وجنود إسرائيليين من قوة مدرعات، تمركوا مؤخراً شمال ثكنة يفتاح، وأصابوا خيمهم وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".

والجمعة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مركبا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، فيما نعى حزب الله اثنين من مقاتليه وفق بيانين أصدرهما عقب الغارة.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي مطلق على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأل 2023، ما خلّف أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب وحزب الله، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان الجيش الإسرائيلي "التصديق" على خطط عملياتية لـ"هجوم واسع" على لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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