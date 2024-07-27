سياسة
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أمين سر "منظمة التحرير" يبحث مع وزراء خارجية عرب تكثيف جهود وقف حرب غزة
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إنه بحث مع 9 وزراء خارجية عرب، خلال الساعات الأخيرة، تكثيف التحرك لوقف "العدوان على الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.
أمين سر "منظمة التحرير" يبحث مع وزراء خارجية عرب تكثيف جهود وقف حرب غزة
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يبحث مع وزراء خارجية عرب تكثيف جهود وقف حرب غزة / صورة: AA Archive
27 يوليو 2024

وقال الشيخ، في بيان نشره عبر منصة إكس: "تحدثت هاتفياً أمس (الجمعة) واليوم (السبت) مع وزراء الخارجية العرب في كل من السعودية ومصر والأردن وقطر وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والعراق وتونس من أجل تكثيف التحرك العربي إقليمياً ودولياً لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني" في غزة. وأضاف أن اتصالاته تناولت أيضاً "التحرك في المؤسسات والهيئات الدولية لهذا الغرض"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى بالخصوص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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