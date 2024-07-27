وقال الشيخ، في بيان نشره عبر منصة إكس: "تحدثت هاتفياً أمس (الجمعة) واليوم (السبت) مع وزراء الخارجية العرب في كل من السعودية ومصر والأردن وقطر وسلطنة عمان والجزائر والمغرب والعراق وتونس من أجل تكثيف التحرك العربي إقليمياً ودولياً لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني" في غزة. وأضاف أن اتصالاته تناولت أيضاً "التحرك في المؤسسات والهيئات الدولية لهذا الغرض"، دون أن يكشف تفاصيل أخرى بالخصوص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.