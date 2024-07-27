سياسة
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انتقادات لحفل افتتاح أولمبياد باريس.. وملاكم يبرز هجمات إسرائيل على غزة
في وقت لفت فيه الملاكم الفلسطيني وسيم أبو سل الأنظار خلال افتتاح أولمبياد باريس، أمس الجمعة، عبر ارتدائه قميصاً يشير إلى هجمات إسرائيل على غزة، تعرض منظمو الحفل لانتقادات حادة بسبب عرض تصويري للنبي عيسى (عليه السلام)، بسبب إساءته إلى الأديان.
انتقادات لحفل افتتاح أولمبياد باريس.. وملاكم يبرز هجمات إسرائيل على غزة
انتقادات لحفل افتتاح أولمبياد باريس / صورة: AP
27 يوليو 2024

وأمس الجمعة، أقيم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 على نهر السين شمالي فرنسا، بمشاركة 6 آلاف و800 رياضي، ومن المقرر أن تستمر فاعلياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل.

وشاركت في الحفل القافلة الفلسطينية التي وصلت إلى فرنسا في 25 يوليو/تموز الجاري، ورفع أعضاؤها الأعلام الفلسطينية ووضعوا الكوفية على رؤوسهم. وبينما كانت القافلة تعبر نهر السين على متن القارب المخصص لها، لفت قميص "أبو سل" الذي يرمز إلى الهجمات الإسرائيلية على غزة، انتباه متابعي حفل الافتتاح.

ويظهر على قميص الملاكم الفلسطيني طائرات حربية إسرائيلية وهي تسقط قنابلها على أطفال يلعبون كرة القدم في يوم مشمس، ما حصد إشادة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقادات للإساءة إلى المسيح

في السياق، تعرض منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، لانتقادات حادة بسبب إقامة عرض ميسئ للنبي عيسى (عليه السلام). كما تعرض بعض العروض خلال الحفل لانتقادات حادة، إذ اعتبر البعض أنها كانت تتضمن ترويجاً للمثلية.

ونشرت آراء الأساقفة الفرنسيين بشأن حفل الافتتاح عبر بيان على حساب الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية في منصة إكس، اليوم السبت: وتضمنت أنه "للأسف، احتوى هذا الحفل على مشاهد تسخر من المسيحية، ونحن نقابل هذا الوضع بحزن عميق".

ووجّه البيان الشكر إلى أبناء الديانات الأخرى على إعرابهم عن تضامنهم مع المسيحيين في مواجهة هذا الوضع. وأضاف: "أفكارنا هذا الصباح مع المسيحيين في جميع القارات الذين تأذوا بسبب المبالغة والاستفزاز في بعض المشاهد".

وشدد بيان الأساقفة على ضرورة إدراك أن الألعاب الأولمبية تتجاوز التحيزات الأيديولوجية لدى بعض الفنانين. وأكد أن الرياضة هي نشاط يترك أثراً عميقاً في قلوب الرياضيين والجماهير، وأنه في إطار احترام المعتقدات الدينية، توجد حاجة ملحة لدى الجميع للاهتمام بالقيم التي يجري تبادلها في الرياضة وفي دورة الألعاب الأولمبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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