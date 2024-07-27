سياسة
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أردوغان: شعرنا بالخجل نيابةً عن الإنسانية من خطاب نتنياهو بالكونغرس
هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، معرباً عن شعوره "بالخجل" من ذلك الخطاب نيابةً عن الإنسانية.
أردوغان: شعرنا بالخجل نيابةً عن الإنسانية من خطاب نتنياهو بالكونغرس
أردوغان: شعرنا بالخجل نيابةً عن الإنسانية من خطاب نتنياهو بالكونغرس / صورة: AA
27 يوليو 2024

وقال أردوغان خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدنية بولاية ريزه شمال شرق تركيا: "قبل أيام شاهدنا جميعاً تلك المشاهد المشينة في مجلس النواب الأمريكي. بصراحة لقد شعرنا بالخجل نيابة عن الإنسانية مما رأيناه هناك".

واعتبر الرئيس التركي أن "بسط السجادة الحمراء لشخص مثل نتنياهو والتصفيق لأكاذيبه، يشكل هفوة عقلية كبيرة لأمريكا".

وأضاف: "عندما نرى الذين يصفقون (في الكونغرس) لقاتل 40 ألف شخص بريء فإننا لا نقلق على الإنسانية فحسب بل على مستقبلنا أيضاً"، متسائلاً: "من يضمن أن من دمروا غزة اليوم لن يحولوا أعينهم القذرة إلى الأناضول مستقبلاً؟".

وأشار أردوغان إلى أن "بعض السياسيين يقترح أن نستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البرلمان التركي"، وتابع "لقد وجهنا بالفعل دعوة للرئيس عباس لكنه لم يلب دعوتنا وعليه أن يعتذر عن ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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