وقال أردوغان خلال مشاركته في ملتقى مع ممثلي المنظمات المدنية بولاية ريزه شمال شرق تركيا: "قبل أيام شاهدنا جميعاً تلك المشاهد المشينة في مجلس النواب الأمريكي. بصراحة لقد شعرنا بالخجل نيابة عن الإنسانية مما رأيناه هناك".

واعتبر الرئيس التركي أن "بسط السجادة الحمراء لشخص مثل نتنياهو والتصفيق لأكاذيبه، يشكل هفوة عقلية كبيرة لأمريكا".

وأضاف: "عندما نرى الذين يصفقون (في الكونغرس) لقاتل 40 ألف شخص بريء فإننا لا نقلق على الإنسانية فحسب بل على مستقبلنا أيضاً"، متسائلاً: "من يضمن أن من دمروا غزة اليوم لن يحولوا أعينهم القذرة إلى الأناضول مستقبلاً؟".

وأشار أردوغان إلى أن "بعض السياسيين يقترح أن نستضيف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البرلمان التركي"، وتابع "لقد وجهنا بالفعل دعوة للرئيس عباس لكنه لم يلب دعوتنا وعليه أن يعتذر عن ذلك".