وقال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاغاري في بيان عبر حسابه على منصة "إكس": "وفقاً لتقييم الوضع من قبل الجيش وللمعلومات الاستخباراتية التي بحوزتنا، فإن عملية إطلاق الصاروخ نحو مجدل شمس جرت بواسطة حزب الله"، وفق ادعائه.

وادعى هاغاري أن الصاروخ "سقط على ملعب كرة القدم في مجدل شمس"، ما "أسفر عن وقوع عديد من الضحايا المدنيين، بمن في ذلك أطفال". في المقابل، نفى "حزب الله" مسؤوليته عن هذا القصف.

وقال الحزب في بيان: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفياً قاطعاً الادعاءات الكاذبة التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت نجمة داوود الحمراء (مؤسسة الإسعاف الإسرائيلية) عبر بيان، إنّ 9 أشخاص قُتلوا وأصيب 37، جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان. قبل أن تعلن لاحقاً ارتفاع عدد القتلى إلى 10.

وجاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان "حزب الله"، عبر بيانات له، استهداف 4 مواقع عسكرية شمال إسرائيل، رداً على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وجاءت الاستهدافات هذه عقب إعلان "حزب الله" عن مقتل 4 من عناصره بنيران إسرائيلية، اليوم، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 384 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 8 أكتوبر/تشوين الأول 2023 ، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.