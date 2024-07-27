وأكدت المذكرة أن نتنياهو نقل الاحتلال الظالم المستمر منذ عقود والانتهاكات الجسيمة للقانون في فلسطين إلى مستوى غير مسبوق من خلال حملة تطهير عرقي وحشية في غزة، وأن خطابه في الكونغرس "دخل التاريخ باعتباره وصمة عار".

وقالت: "نحن في مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، نعلن أننا قابلنا بكل أسف هذا العار الديمقراطي". وأشارت إلى مقتل ما لا يقل عن 40 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة خلال 10 أشهر، وتهجير مليوني شخص من القطاع بعد تدمير مساكنهم بشكل متعمد.

وشددت على أن الناجين من الهجمات يكافحون من أجل العيش في مواجهة الجوع والمرض في منطقة ضيقة يمنع وصول جميع أنواع المساعدات الإنسانية إليها.

وتابعت: "بينما تتفاقم المأساة الإنسانية في غزة يوماً بعد يوم، فإن عنف الاحتلال في الضفة الغربية يتصاعد أيضاً، وتتسارع الهجمات على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم".

ولفتت إلى أن السماح لمجرم حرب يداه ملطختان بالدماء ويعتبر المسؤول الرئيسي لهذا المشهد، بالتحدث في مجلس مشترك لبلد يحتكر الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان، ليس عاراً ديمقراطياً فحسب، بل إنه يمثل في نفس الوقت تحدياً للقانون وجميع أنواع القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأكدت أنه "من المؤسف أن تصبح مؤسسة ديمقراطية أداة لاستعراض مليء بالأكاذيب يمنح القوة والشجاعة لمرتكبي الجرائم الكبرى ضد الإنسانية، بدلاً من كبح جماح العدوان الإسرائيلي الذي لا حدود له".

وأشادت بالموقف الذي أبداه الأشخاص الذين يمثلون أصوات الضمير المجتمعي داخل وخارج مبنى الكونغرس. كما عبرت عن تقديرها لموقف أعضاء الكونغرس ممن يتحلون بالحكمة الذين لم يحضروا الجلسة معارضين بشجاعة السماح لشخصية مشكوك فيها بالتحدث في برلمانهم.

وأوضحت أن استعراض نتنياهو القائم على الأكاذيب لن يكون كافياً للتغطية على المذبحة التي ترقى إلى مستوى الإبادة وجرائم الحرب العلنية التي شهدتها البشرية جمعاء منذ البداية.

ودعت جميع صناع القرار ذوي النفوذ السياسي على إسرائيل، لا سيما الكونغرس الأمريكي، إلى اتخاذ إجراءات فعالة لوقف إراقة الدماء في غزة، وزيادة الضغوط السياسية على إسرائيل من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة المرتكبة.

وأردفت: "المكان الذي سيتحدث فيه مجرمو الحرب ليس منابر البرلمانات، بل قفص الاتهام في المحاكم الدولية".