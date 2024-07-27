وقال مصطفى حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عنه إن الاتصالات "لا تزال قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول".

وأضاف: "الرئيس تلقى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان"، موضحاً أن "العمل جارٍ على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين".

وأكد السفير الفلسطيني "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مقدراً "عالياً مواقف تركيا الداعمة والمناصرة لحقوق شعبنا".