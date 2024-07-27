سياسة
1 دقيقة قراءة
سفير فلسطين بأنقرة: الرئيس عباس سيلبّي دعوة لزيارة تركيا
أكد سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى أمس السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُلبّي دعوة لزيارة تركيا ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.
سفير فلسطين بأنقرة: الرئيس عباس سيلبّي دعوة لزيارة تركيا
سفير فلسطين في تركيا: الاتصالات لا تزال قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول / صورة: AA
27 يوليو 2024

وقال مصطفى حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عنه إن الاتصالات "لا تزال قائمة لتحديد الموعد المناسب لهذه الزيارة من خلال القنوات الدبلوماسية ووفق الأصول".

وأضاف: "الرئيس تلقى رسالة دعوة من رئيس البرلمان التركي لإلقاء خطاب أمام البرلمان"، موضحاً أن "العمل جارٍ على تحديد موعدها من خلال الاتصالات الرسمية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين".

وأكد السفير الفلسطيني "عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين"، مقدراً "عالياً مواقف تركيا الداعمة والمناصرة لحقوق شعبنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us