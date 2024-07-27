وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال أعادت اقتحام مخيم بلاطة للمرة الرابعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وسط إطلاق نار كثيف وانتشار القناصة ووصول المزيد من التعزيزات ترافقها جرافة".

وأفادت وفا بإصابة فتى (17 عاماً) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المخيم، ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إنّ طواقمه تمكنت من نقل الجريح إلى المستشفى، بعد عرقلة الاحتلال إسعافه، وإطلاق الرصاص نحو مركبات الإسعاف.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لتعزيزات عسكرية باتجاه المخيم، وأخرى يسمع فيها أصوات إطلاق نار قالوا إنها لاشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وكان الجيش الإسرائيلي انسحب في وقت متأخر من مساء السبت، من مخيم بلاطة، بعد اقتحام دام ساعات، قُتل خلاله فلسطينيَين وأصاب عشرات، وفق شهود عيان ومصادر طبية فلسطينية.