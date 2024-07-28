سياسة
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عقب حادث مجدل شمس.. دعوات أممية لضبط النفس على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
حثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وقائد قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية الجنرال أرولدو لاثارو أمس السبت، على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
عقب حادث مجدل شمس.. دعوات أممية لضبط النفس على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية
الأمم المتحدة تدعو للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية / صورة: AP
28 يوليو 2024

وقال المسؤولان في بيان مشترك بعد مقتل 12 شخصاً جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس بالجولان المحتل: "نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس. يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات".

وطالب المسؤولان بالأمم المتحدة بوضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. وقالا إن تبادل القصف قد يشعل صراعاً أوسع نطاقاً من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها.

في سياق ذلك، قال الناطق الرسمي باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي أمس السبت، إن قواته "على اتصال" مع لبنان وإسرائيل، لخفض التوتر الحدودي عقب حادثة بلدة مجدل شمس.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت جيش الاحتلال مقتل 12 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس، في مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وبينما اتهم متحدث الجيش الإسرائيلي حزب الله بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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