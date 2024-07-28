سياسة
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السودان.. عشرات القتلى والجرحى إثر قصف مدفعي للدعم السريع بمدينة الفاشر
قُتل 22 شخصاً وأصيب 17 آخرون، جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، فيما ذكرت لجان مقاومة الفاشر أن القصف طال السوق الكبيرة وسوق المواشي والمستشفيات ومنازل مواطنين.
السودان.. عشرات القتلى والجرحى إثر قصف مدفعي للدعم السريع بمدينة الفاشر
لجان مقاومة الفاشر: القصف المدفعي طال السوق الكبيرة وسوق المواشي والمستشفيات ومنازل مواطنين / صورة: AP
28 يوليو 2024

وقالت نقابة أطباء السودان (غير حكومية) إن "قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها للمرافق الطبية والمدنية في مدينة الفاشر، واستهدفت مستشفى "نبض الحياة" بطائرة مسيرة".

وأضافت: "عادت قوات الدعم السريع إلى عمليات القصف المدفعي، مستهدفة هذه المرة مستشفى الفاشر التعليمي الذي خرج عن الخدمة منذ بداية الحرب".

وأوضحت أن "القصف المتعمد على مدينة الفاشر ومنطقة السوق الكبير ومنازل المدنيين، أسفر عن استشهاد 22 مدنياً وجرح 17 آخرين على الأقل".

من جانبها، قالت لجان مقاومة الفاشر (متطوعون) في بيان: "حتى الآن 97 حالة، ما بين مصاب و قتيل، وسط المواطنين بالفاشر بسبب قذائف الدعم السريع". وذكرت أن "القصف المدفعي طال السوق الكبيرة وسوق المواشي والمستشفيات ومنازل مواطنين".

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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