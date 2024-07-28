وأكد مصدر أمني لبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين جويتين على بلدة الخيام شرقي الحدود مع لبنان.

فيما أفاد مصدر آخر بإصابة "عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي قضاء صور، كما نُفّذت غارة على أطراف العباسية في حين تعرضت بلدة الخيام لقصف جوي عنيف".

يأتي هذا وسط مخاوف من تصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال عقب هجوم صاروخي ضرب ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، متسبباً بمقتل 12 شخصاً، بينهم أطفال.

واتهم جيش الاحتلال حزب الله بالوقوف وراء الهجوم متوعداً بالرد، في حين نفت الجماعة ضلوعها بالهجوم.