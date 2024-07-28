سياسة
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لبنان.. جيش الاحتلال يشنّ سلسلة غارات ليلية على بلدات جنوبية
أصيب عدد من المواطنين فجر الأحد، في غارة إسرائيلية على بلدة بقضاء صور جنوبي لبنان، كما نُفّذت غارتان على أطراف بلدتي العباسية والخيام، حسبما أفادت به مصادر محلية.
لبنان.. جيش الاحتلال يشنّ سلسلة غارات ليلية على بلدات جنوبية
مصدر أمني لبناني: جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بلدة الخيام جنوب لبنان / صورة: وسائل التواصل
28 يوليو 2024

وأكد مصدر أمني لبناني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارتين جويتين على بلدة الخيام شرقي الحدود مع لبنان.

فيما أفاد مصدر آخر بإصابة "عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية على بلدة البرج الشمالي قضاء صور، كما نُفّذت غارة على أطراف العباسية في حين تعرضت بلدة الخيام لقصف جوي عنيف".

يأتي هذا وسط مخاوف من تصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال عقب هجوم صاروخي ضرب ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل، متسبباً بمقتل 12 شخصاً، بينهم أطفال.

واتهم جيش الاحتلال حزب الله بالوقوف وراء الهجوم متوعداً بالرد، في حين نفت الجماعة ضلوعها بالهجوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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