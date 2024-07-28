ونشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تقريراً رصدت فيه قصص 3 من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رفضوا العودة للقتال في قطاعغزة. ونقلت عن جندي احتياط يدعى يوفال غرين قوله إنّ السلوك المدمر الذي شاهده في غزة من جانب جنود آخرين "زاد الشكوك واليأس إزاء دائرة العنف"، وأوضح أنه كان يرى الجنود يسرقون طوال الوقت، وكان لديهم اهتمام خاص بالقلادات التي تحمل كتابات عربية.

وقال يوفال إن "الجنود كانوا يدخلون إلى المنازل لأسباب عسكرية بحثاً عن أسلحة، لكن الأمر كان أكثر تسلية خلال بحثهم عن تذكارات، وكان لديهم اهتمام خاص بالقلادات التي تحمل كتابة بالعربية، وكانوا يجمعونها"، مشيراً إلى أنه تلقى ذات يوم أمراً من قائده الميداني برفقة جنود آخرين بإحراق أحد المنازل التي اقتحموها، وأنه حين أثار ذلك مع القيادة لم يحصل على إجابات كافية، وقال: "إذا كنا نفعل كل هذا دون سبب فلن أشارك، وغادرت في اليوم التالي".

من جانبه قال جندي احتياط آخر يدعى تال فاردي إن "أي شخص عاقل يمكنه أن يعرف أن الوجود العسكري لا يساعد في استعادة الرهائن.. إذا لم نكن قادرين على إعادة الرهائن فإن كل هذا يؤدي فقط إلى مزيد من الموت على جانبنا والجانب الفلسطيني، ولا أستطيع تبرير هذه العملية العسكرية بعد الآن، ولست مستعداً أن أكون جزءاً من جيش يقوم بهذا"، معتبراً أن "بعض العمليات العسكرية عرض حياة الرهائن للخطر، والجيش قتل بعضهم عن طريق الخطأ".

وسرد جندي الاحتياط مايكل عوفر زيف يومياته في غزة، حيث كان يعمل ضابط عمليات ومهمته تتطلب التحديق لساعات طويلة إلى شاشات تعرض بثاً مباشراً من الطائرات المسيّرة، وقال: "فجأة ترى مبنى يتصاعد منه الدخان أو سيارة تتابعها لمدة ساعة تختفي فجأة في سحابة من الدخان. كان يبدو الأمر غير واقعي، وبعضهم كان سعيداً لرؤية هذا لأنه يعني رؤية تدمير غزة".

وكانت القوات البرية التي عمل معها تحصل "تقريباً بشكل دائم" على الموافقة على إطلاق النار، وأضاف عوفر: "موافقة القوات الجوية كانت في الغالب مجرد إجراء بيروقراطي، كنت منزعجاً بسبب عدم وضوح قواعد الاشتباك لدى الجنود، وهذه القواعد كانت أكثر وضوحاً خلال خدمتي الإلزامية".