ولم يُصَب أحد في الهجوم وجرى إخماد النيران في أحد الخزانات بسرعة، ولكن سميرنوف قال عبر تطبيق تليغرام إن 82 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين مع استخدام 32 وحدة من المعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت سبع طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، وأضافت الوزارة في بيان على تطبيق تليغرام أنه "جرى تدمير خمس طائرات مسيّرة فوق منطقة بيلجورود واثنتين فوق منطقة كورسك".

وفي وقت سابق أمس السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على تجمع لوزوفاتسكي السكني في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".

ولم تذكر هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن التجمع السكني في تقريرها، لكنها أشارت إلى أن المنطقة المحيطة به تشهد "قتالاً عنيفاً"، وأفاد مدوّنون عسكريون غير رسميين بخسارة منطقتين أخريين على الأقل في هذا القطاع.

وبدأت روسيا في كسب مزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في فبراير/شباط الماضي، في ظل افتقار الجيش الأوكراني إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية، كما يواجه صعوبات في التجنيد.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى تكتلات عسكرية غربية، فيما فرضت عواصم في مقدمتها واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.