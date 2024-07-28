سياسة
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البيت الأبيض يدين الهجوم الصاروخي على مجدل شمس بالجولان المحتل
أدان البيت الأبيض الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، التي تحتلها إسرائيل، ووصف متحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض الهجوم الذي استهدف ملعباً لكرة القدم بأنه "مروع".
البيت الأبيض يدين الهجوم الصاروخي على مجدل شمس بالجولان المحتل
سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس الدرزية شمال هضبة الجولان المحتلة / صورة: Reuters
28 يوليو 2024

وقال المتحدث: "دعمنا لأمن إسرائيل راسخ ولا يتزعزع ضد جميع الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران، بما في ذلك حزب الله في لبنان".

وأمس السبت، أعلنت سلطات الاحتلال مقتل 12 شخصاً وإصابة 35 على الأقل، جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس شمال هضبة الجولان المحتلة، متهماً حزب الله اللبناني بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، فيما نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بجعل حزب الله يدفع "ثمناً باهظاً" بعد حادث سقوط صاروخ ببلدة مجدل شمس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر،تشرين الأول الماضي، خلّفت قرابة 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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