وفي أحدث ردود الفعل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال تفقده ساحة سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس، اليوم الأحد، إن حزب الله هو المسؤول عن إطلاق الصاروخ تجاه بلدة مجدل شمس الدرزية شمال هضبة الجولان المحتلة، و"سيدفع الثمن".

من جانبه، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الذي زار مجدل شمس في وقت سابق صباح الأحد: "نعرف بالضبط من أين أُطلق الصاروخ". وأضاف: "فحصنا هنا على جدار ملعب كرة القدم بقايا الصاروخ، ويمكننا القول إنه صاروخ (فلق) برأس حربي يزن 53 كيلوغراماً"، وفق بيان للجيش الإسرائيلي نشره على موقعه الإلكتروني.

في السياق ذاته، كان الوزراء الإسرائيليون المنتمون لليمين المتطرف أكثر "تشدداً" في ردود فعلهم، إذ كتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على حسابه في منصة إكس: "يجب أن يدفع زعيم حزب الله حسن نصر الله ثمن مقتل الأطفال اليافعين"، مؤكداً أن "الوقت قد حان للتصرّف" وأن "لبنان ككل يجب أن يدفع الثمن". كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير: "منذ الثامن من أكتوبر، قلتُ إننا في حالة حرب في الشمال ويجب هزيمة العدو"، لكن صناع القرار الإسرائيليين "تجنبوا الاعتراف بأننا في معركة ضد حزب الله منذ 10 أشهر"، داعياً إلى "حرب في الشمال الآن!".

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، طالب إسرائيل بـ"التوقف عن المماطلة وتوجيه ضربة قاتلة لحزب الله"، بحجة أنه "كلما أرجأنا الحملة كانت الأثمان التي ندفعها أكثر إيلاماً". وقالت الصحيفة إن المعارضة دفعت "بقوة" للرد على حزب الله، فقد أكد عضو الكنيست عن حزب "الأمل الجديد" ميشيل بوسكيلا، أن على إسرائيل أن "تمزق بيروت إرْباً"، وأعلن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أن نصر الله يجب أن "يدفع ثمن" أفعاله.

وفي بيان له، طالب زعيم المعارضة، يائير لابيد، الحكومة "بوضع حد للتخلي عن الشمال"، فيما أكد رئيس حزب "يش عتيد" أن الأحداث "لا يمكن أن تستمر على هذا النحو"، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنصل من مسؤولياته، قائلاً إن "حقيقة أنه لم يقرر بعد العودة إلى إسرائيل من الولايات المتحدة هي دليل مُخزٍ آخر على انفصاله التام، وفوق كل شيء أنه لا يهتم بأي شيء سوى نفسه".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في مقابلة مع "تايمز أوف إسرائيل" إن بلاده "تقترب من لحظة الحرب الشاملة ضد حزب الله ولبنان"، مضيفاً أن نصر الله "سيُدمَّر مع منظمته إذا اندلعت مثل هذه الحرب، وحذر من أن لبنان سيتضرر بشدة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، قوله إنه "على إسرائيل أن ترد على حزب الله بشكل مُوجع دون أن يؤدي ذلك إلى حرب"، مشيراً إلى أنه "ليس من مصلحة إسرائيل الدخول في صراع شامل مع حزب الله".

دعوات دولية لضبط النفس وتحذيرات إيرانية

وعلى صعيد دولي، حذرت بعثتا الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام "يونيفيل" في لبنان، في بيان مشترك الأحد، من اشتعال "صراع أوسع بين إسرائيل وحزب الله قد يُغرق المنطقة في كارثة"، على خلفية مقتل 12 شخصاً في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل. واستنكر الطرفان، في البيان، "مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجدل شمس"، وأكدا ضرورة "حماية المدنيين في جميع الأوقات".

وحثّا "الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووضع حد للتبادل المكثف والمستمر لإطلاق النار، الذي قد يشعل صراعاً أوسع نطاقاً من شأنه أن يُغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها". وذكر البيان أن "اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يجريان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل".

والسبت، قال موقع "أكسيوس"، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من أن يؤدي هجوم الجولان، الذي أسفر عن مقتل 12 أشخاص، إلى حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي القول إن "ما حدث اليوم قد يكون السبب الذي شعرنا بالقلق بسببه وحاولنا تجنبه لمدة 10 أشهر".

أما وزارة الخارجية الإيرانية فقد قالت، في بيان الأحد إن "حزب الله اللبناني نفى أي دور له في حادث مجدل شمس"، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى عبر طرح سيناريوهات وهمية إلى تشويش الرأي العام بشأن جرائمها في غزة. وأكدت الخارجية الإيرانية أهمية "أن تمنع واشنطن الكيان الصهيوني من إشعال أزمات جديدة في المنطقة".

ونقلت شبكة CNN عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، قوله إن "إسرائيل لا تزال تواجه تهديدات خطيرة لأمنها وسنواصل دعم الجهود الرامية لإنهاء الهجمات الرهيبة على طول الخط الأزرق".

في السياق، كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أنه لم يطلق صواريخ اعتراضية باتجاه الصاروخ الذي سقط في مجدل شمس بسبب التضاريس المعقدة للمنطقة وتحليق الصاروخ على ارتفاع منخفض. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لم توجد مشكلة في رصد الصاروخ على مجدل شمس وجرى تفعيل الإنذار لمدة 20 ثانية".

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي "حزب الله" بالوقوف وراء قصف صاروخي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية بهضبة الجولان المحتلة، السبت، وأدى إلى مقتل 12 من العرب السوريين وإصابة عشرات بينهم في حالة خطرة، لكن الحزب نفى صلته بهذا الحادث. وبدأت إسرائيل بالرد مباشرة باستهداف عدة قرى ومناطق في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات، فيما شيع أهالي القتلى أبناءهم في قرية مجدل شمس، صباح الأحد.