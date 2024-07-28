سياسة
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إلغاء تدريب سباحة في أولمبياد باريس لارتفاع مستويات التلوث بنهر السين
أُلغيت أول جلسة تدريبية للسباحة في دورة الألعاب الأوليمبية، اليوم الأحد، بسبب مستويات التلوث في نهر السين، وقال المنظمون إن الإلغاء كان بسبب الأمطار الغزيرة  لكنهم "واثقون" بأن جودة المياه ستتحسن قبل انطلاق منافسات "الترياثلون" في 30 يوليو/تموز.
إلغاء تدريب سباحة في أولمبياد باريس لارتفاع مستويات التلوث بنهر السين
رياضيون يتنافسون ضمن رياضة الترياثلون للرجال بنهر السين في 18 أغسطس/آب 2023 / صورة: Reuters
28 يوليو 2024

وأضاف منظمو الدورة الصيفية أن "التجارب والاختبارات التي أُجريت على مياه النهر، أمس، كشفت حسب معايير الاتحاد الدولي للثلاثي أن نوعية المياه لا تسمح بالمضي قدماً في إجراء الحصة التدريبية".

وذكر بيان أولمبياد باريس 2024 والاتحاد العالمي للترايثلون أنه بعد اجتماع "حول جودة المياه" والاختبارات، "اتُّخذ قرار مشترك بإلغاء جزء السباحة من توجيه الترايثلون، وأن "السبب في هذا هو هطول الأمطار في باريس يومي 26 و27 يوليو."

وأعلنت الاختبارات التي أجريت في منتصف يوليو/تموز الحالي أن نهر السين نظيف بما يكفي للسباحة، لكن الشكوك ظلت قائمة بشأن ما إذا كانت المياه ستكون مناسبة للمنافسة.

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر عبر تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلاً عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.

وانطلقت دورة الألعاب الأوليمبية (باريس 2024)، في العاصمة الفرنسية، يوم الجمعة، بمشاركة ما يقرب من 10 آلاف و500 رياضي، وستنتهي وفق ما هو مقرر في 11 أغسطس/آب القادم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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