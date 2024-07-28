سياسة
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خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينياً
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيداً، و241 مصاباً، خلال آخر 24 ساعة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
خلال 24 ساعة.. الاحتلال يرتكب 3 مجازر في غزة أسفرت عن استشهاد 66 فلسطينياً
تصاعد أدخنة جراء غارات إسرائيلية على خان يونس جنوبي قطاع غزة 24 يوليو/تموز / صورة: Reuters
28 يوليو 2024

وفجر اليوم الأحد، استُشهد ثمانية مواطنين في مدينة خان يونس ومحيطها جنوب قطاع غزة ووصلوا إلى مستشفى ناصر الطبي، حسب ما نقلت "وفا" عن مصادر طبية.

و نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من المكان، بالتزامن مع قصف طائرات الاحتلال الحربية محيط منطقة قيزان النجار جنوب المدينة، وإطلاق النيران تجاه منازل وممتلكات المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال أحياء تل الهوى والصبرة والزيتون والشيخ عجلين في مدينة غزة، تزامناً مع شن الطيران الحربي غارتين على تل الهوى، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية بناية لعائلة دغمش في شارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأطلقت الآليات نيران أسلحتها الرشاشة تزامناً مع إطلاق قنابل إنارة شمال غرب مخيم النصيرات وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 39 ألفاً و324 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90 ألفاً و830 مصاباً، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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