سياسة
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رئيس الموساد يصل إلى روما لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس
قال إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، وصل إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مفاوضات تبادل أسرى مع حركة حماس.
رئيس الموساد يصل إلى روما لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس
رئيس "الموساد" الإسرائيلي ديفيد برنياع / صورة: AA
28 يوليو 2024

وسيجتمع برنياع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ويليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ومساء السبت، قال موقع "والا" العبري، إن تل أبيب قدمت "مقترحها المحدث" إلى واشنطن بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس يتضمن المطالب الجديدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى وجه الخصوص "إنشاء آلية رقابية تمنع عودة المسلحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله".

وأضاف الموقع: "يعتقد كبار المسؤولين في فريق التفاوض والجهاز الأمني أن حماس لن تقبل بهذا الشرط، وأن ذلك سيؤدي إلى أزمة في المحادثات".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، لم يسمّه، قوله إن "المقترح الإسرائيلي المحدث يتضمن الإشارة إلى إنشاء آلية أجنبية للإشراف على منع مرور المسلحين والأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، لكن دون تفصيل كيفية عمل هذه الآلية أو من سيكون المسؤول عنها".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن المقترح المحدث يتضمن تغييرات في المواقع التي سيجري فيها إعادة انتشار قوات الجيش في قطاع غزة في المرحلة الأولى من الصفقة، بالإضافة إلى تحديد بقائها في محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر خلال تنفيذ المرحلة نفسها.

وأمس السبت، حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن مطالب نتنياهو الجديدة بشأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى تمثل "ضربة قاضية للمفاوضات".

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن أحد كبار المفاوضين الإسرائيليين في المحادثات الحالية دون تسميته، قوله إن نتنياهو يقود "عن عِلم إلى أزمة في المحادثات مع حماس في محاولة لتحسين المواقف".

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود الصفقة التي عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبلتها حماس وقتها، حسب إعلام عبري.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلاً للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن أكثر من 130 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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