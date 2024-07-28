سياسة
3 دقيقة قراءة
"ارحل يا مجرم".. هتافات ضد سموتريش ووزراء إسرائيليين في جنازة قتلى مجدل شمس
عارض محتجون غاضبون من أهالي بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل مشاركة وزراء إسرائيليين في جنازة 12 شخصاً قُتلوا جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم، وطالبوهم بالرحيل.
"ارحل يا مجرم".. هتافات ضد سموتريش ووزراء إسرائيليين في جنازة قتلى مجدل شمس
مقتل 12 شخصاً وإصابة 35 على الأقل جراء سقوط صاروخ على بلدة مجدل شمس الدرزية شمال هضبة الجولان المحتلة. / صورة: AA
28 يوليو 2024

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 13 الخاصة، مقاطع فيديو تظهر احتجاج السكان على زيارة الوزراء، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهتف أحد سكان مجدل شمس في وجه سموتريتش: "ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان".

وقال آخر: "نريد الهدوء ولم نحصل عليه. لقد سئمنا وعودكم"، كما تعرض لأمر مشابه وزراء حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزراء: حماية البيئة عيديت سيلمان، والاقتصاد نير بركات، والطاقة إيلي كوهين.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن منتدى السلطات الدرزية بعث برسالة إلى الوزراء الإسرائيليين طالبهم بعدم حضور الجنازة، وقال المنتدى في رسالته: "لا تأتوا. نظراً إلى حساسية الوضع فإننا نطالب بعدم تحويل المجزرة إلى حدث سياسي. نطالب بجنازة دينية هادئة حسب العادات الدرزية".

والسبت قُتل 12 شخصاً معظمهم أطفال جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس وأصيب نحو 40 آخرين، بينهم 17 شخصاً في حالة من متوسطة إلى خطيرة و19 في حالة طفيفة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبينما اتهم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وكان الحزب أعلن بالفعل قبل وقت قصير من حادث مجدل شمس استهداف 4 مواقع عسكرية شمال إسرائيل، رداً على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وشملت هذه الاستهدافات "قصفاً ‏بصواريخ الكاتيوشا طال مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بالجولان السوري المحتل"، لكن الحزب لم يتحدث في بياناته مطلقاً عن استهداف بلدة مجدل شمس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us