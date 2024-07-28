وبثت وسائل إعلام إسرائيلية، منها القناة 13 الخاصة، مقاطع فيديو تظهر احتجاج السكان على زيارة الوزراء، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهتف أحد سكان مجدل شمس في وجه سموتريتش: "ارحل من هنا يا مجرم، لا نريدك في الجولان".

وقال آخر: "نريد الهدوء ولم نحصل عليه. لقد سئمنا وعودكم"، كما تعرض لأمر مشابه وزراء حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزراء: حماية البيئة عيديت سيلمان، والاقتصاد نير بركات، والطاقة إيلي كوهين.

وفي سياق متصل أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بأن منتدى السلطات الدرزية بعث برسالة إلى الوزراء الإسرائيليين طالبهم بعدم حضور الجنازة، وقال المنتدى في رسالته: "لا تأتوا. نظراً إلى حساسية الوضع فإننا نطالب بعدم تحويل المجزرة إلى حدث سياسي. نطالب بجنازة دينية هادئة حسب العادات الدرزية".

والسبت قُتل 12 شخصاً معظمهم أطفال جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في مجدل شمس وأصيب نحو 40 آخرين، بينهم 17 شخصاً في حالة من متوسطة إلى خطيرة و19 في حالة طفيفة، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبينما اتهم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالوقوف وراء الهجوم وهدد بالرد عليه، نفى الحزب مسؤوليته عن ذلك.

وكان الحزب أعلن بالفعل قبل وقت قصير من حادث مجدل شمس استهداف 4 مواقع عسكرية شمال إسرائيل، رداً على اعتداءات الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وشملت هذه الاستهدافات "قصفاً ‏بصواريخ الكاتيوشا طال مقر قيادة لواء حرمون في ثكنة معاليه غولاني بالجولان السوري المحتل"، لكن الحزب لم يتحدث في بياناته مطلقاً عن استهداف بلدة مجدل شمس.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفاً يومياً عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.