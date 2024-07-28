سياسة
2 دقيقة قراءة
فنزويلا.. بدء الاقتراع في انتخابات رئاسية يتنافس بها 10 مرشحين
بدأ الناخبون في فنزيلا الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، صباح الأحد، لاختيار رئيس جديد لبلادهم للدورة 2025-2031، ويتنافس فيها 10 مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
فنزويلا.. بدء الاقتراع في انتخابات رئاسية يتنافس بها 10 مرشحين
الناخبون في فنزويلا يبدؤون الاقتراع لاختيار رئيس جديد / صورة: AFP
28 يوليو 2024

ودُعي أكثر من 21 مليون ناخب مسجل للتصويت في الصناديق التي فتحت الساعة 06.00 (10.00 غرينتش) بـ15 ألفاً و767 مركزاً انتخابياً، على أن ينتهي الاقتراع الساعة 18.00 اليوم بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في الانتخابات 10 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي مادورو مرشح القطب الوطني العظيم "غران بولو باتريوتيكو"، ومرشح ائتلاف المنصة الديمقراطية المتحدة المعارض إدموندو غونزاليس.

كما يتنافس أيضاً للوصول إلى كرسي الرئاسة المرشحون: بنجامين روسيو، وأنطونيو إيكاري، ودانييل سيبايوس، ولويس إدواردو مارتينيز، وخوسيه بريتو، وكلاوديو فيرمين، وخافيير بيرتوتشي، وإنريكي مارتينيز.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، جرى تكليف أكثر من 380 ألف جندي وشرطي لضمان أمن الانتخابات في أنحاء البلاد، التي تتميز هذا العام بمشاركة جميع أحزاب المعارضة فيها وعدم مقاطعتها وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

ومن المقرر أن يؤدي المرشح الفائز في الانتخابات اليمين الدستورية رئيساً جديداً للبلاد في 10 يناير/كانون الثاني 2025.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us