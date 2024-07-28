ودُعي أكثر من 21 مليون ناخب مسجل للتصويت في الصناديق التي فتحت الساعة 06.00 (10.00 غرينتش) بـ15 ألفاً و767 مركزاً انتخابياً، على أن ينتهي الاقتراع الساعة 18.00 اليوم بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في الانتخابات 10 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي مادورو مرشح القطب الوطني العظيم "غران بولو باتريوتيكو"، ومرشح ائتلاف المنصة الديمقراطية المتحدة المعارض إدموندو غونزاليس.

كما يتنافس أيضاً للوصول إلى كرسي الرئاسة المرشحون: بنجامين روسيو، وأنطونيو إيكاري، ودانييل سيبايوس، ولويس إدواردو مارتينيز، وخوسيه بريتو، وكلاوديو فيرمين، وخافيير بيرتوتشي، وإنريكي مارتينيز.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، جرى تكليف أكثر من 380 ألف جندي وشرطي لضمان أمن الانتخابات في أنحاء البلاد، التي تتميز هذا العام بمشاركة جميع أحزاب المعارضة فيها وعدم مقاطعتها وذلك للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

ومن المقرر أن يؤدي المرشح الفائز في الانتخابات اليمين الدستورية رئيساً جديداً للبلاد في 10 يناير/كانون الثاني 2025.