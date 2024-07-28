سياسة
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بعد استهداف مجدل شمس.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني
توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من مطار بن غوريون حيث حطت طائرته قادمة من واشنطن، إلى مقر وزارة الدفاع لعقد جلسة لتقييم الوضع الأمني قبل اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر "كابينت"، على خلفية حادثة بلدة مجدل شمس.
بعد استهداف مجدل شمس.. نتنياهو يتوجه إلى وزارة الدفاع لتقييم الوضع الأمني
يديعوت أحرونوت: رئيس الوزراء في طريقه الآن إلى منطقة الكرياه (في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع) لتقييم الوضع الأمني / صورة: AP
28 يوليو 2024

وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن رئيس الوزراء في طريقه الآن إلى منطقة الكرياه (في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع) لتقييم الوضع الأمني وعقد جلسة للكابينت".

ومن المقرر أن يناقش نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومته الهجوم الصاروخي الذي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، أمس السبت، وطرق الرد المحتملة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة نتنياهو "جناح صهيون" حطت في مطار بن غوريون قادمة من واشنطن.

وأمس السبت قرر نتنياهو تعجيل عودته من واشنطن إلى تل أبيب، بعد أن كانت مقررة مساء اليوم، وذلك بعد حادثة سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتلة، ما أسفر عن 12 قتيلاً وعشرات المصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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