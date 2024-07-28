وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن رئيس الوزراء في طريقه الآن إلى منطقة الكرياه (في تل أبيب حيث مقر وزارة الدفاع) لتقييم الوضع الأمني وعقد جلسة للكابينت".

ومن المقرر أن يناقش نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في حكومته الهجوم الصاروخي الذي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، أمس السبت، وطرق الرد المحتملة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة نتنياهو "جناح صهيون" حطت في مطار بن غوريون قادمة من واشنطن.

وأمس السبت قرر نتنياهو تعجيل عودته من واشنطن إلى تل أبيب، بعد أن كانت مقررة مساء اليوم، وذلك بعد حادثة سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان المحتلة، ما أسفر عن 12 قتيلاً وعشرات المصابين.