وقالت الهيئة (الحكومية) في بيان إنه "وقعت 7 محاولات انتحار لأسرى، بسبب سوء ظروف الاعتقال ووحشية السجانين واستهدافهم بسلاح التجويع والإهمال الطبي، إذ أصبح الأسرى يفضلون الموت والاستشهاد على هذه الحياة البائسة".

وأضافت نقلاً عن أحد محاميها (لم تسمِّه) والذي زار السجن حديثاً قوله، إن إدارة سجن عوفر "لا تزال مستمرة بحملتها الشرسة ضد الأسرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل أصبحت تبتكر طرقًا ووسائل جديدة لتضييق الخناق على الأسرى وقتلهم ببطء".

وأشار محامي الهيئة إلى أن "الأسرى يتعرضون للضرب في أثناء الاعتقال وفي السجن، بخاصة إذا تأخروا عن العدّ ولم يستيقظوا على الوقت وهو الساعة 4 فجراً من كل يوم، حيث يجري سحب الفِراش وضرب الأسير والتنكيل به".

كما لفت إلى حالة الأسير عمرو أبو خليل وهو مريض سرطان يتلقى جلسات علاج بالكيماوي، وكشف عن أنه "عن موعد إحدى الجلسات جرى إلغاؤها وتعرض الأسير للضرب وأرجِع إلى السجن".

في سياق متصل قالت هيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك مع نادي الأسير (أهلي)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 6 فلسطينيين منذ مساء أمس السبت وحتى صباح الأحد "بينهم طفلان، وأسرى سابقون"، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إلى أكثر من 9845، وفق البيان.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة مخلفاً 592 شهيداً إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.