سياسة
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شهداء بغارتين للاحتلال على خان يونس وتداول صور لأجساد أطفال ممزقة
استشهد أكثر من 8 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون، في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منطقتين غرب ووسط مدينة خان يونس، بينهما منطقة المواصي التي يصنفها جيش الاحتلال "منطقة آمنة".
شهداء بغارتين للاحتلال على خان يونس وتداول صور لأجساد أطفال ممزقة
سقوط شهداء جراء غارات إسرائيلية على منطقتين بخان يونس جنوبي قطاع غزة / صورة: Reuters
28 يوليو 2024

وأفاد مصدر طبي بوصول شهداء بينهم طفلة، وعدد من الجرحى إلى "مجمع ناصر الطبي" و"مستشفى الكويت التخصصي" غربي خان يونس. كما أوضح شهود عيان، أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل، تجمعاً لمواطنين بين خيام النازحين في شارع الإسطبل بالمواصي التي تصنف "منطقةً آمنة".

وتداول فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر نقل جثامين شهداء جراء الهجوم. كما تُظهر رجلاً يحمل طفلاً مقطوع الرأس وأمَّا تصرخ وتبكي بحرقة قرب جثامين. وجرى كذلك تداول صور تُظهر أطفالاً آخرين أجسادهم ممزقة داخل أروقة المستشفى.

وقالت مريم الأسطل وهي من بين النازحين في المنطقة إن من بين الشهداء "طفلة صغيرة مولودة حديثاً وسيدة كبيرة وابنتها"، وأضافت: "كنا نجلس في أمان الله حتى سمعنا الصوت"، متسائلة "أين الدول العربية؟ أصحوا من هذا السبات، أنقذونا، تحركوا".

فيما أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة أبو مسلم.

وسبق أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المناطق "الآمنة" في قطاع غزة، حيث قتل وأصاب مئات الفلسطينيين، في مجازر كانت آخرها "مجزرة خديجة" التي استهدف فيها، السبت، المستشفى الميداني بالمدرسة في المحافظة الوسطى، وراح ضحيتها 31 فلسطينياً، بينهم 15 طفلاً و8 سيدات.

ويعمد جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة إلى استهداف المستشفيات والمنظومة الصحية في القطاع، وأخرج معظمها عن الخدمة، لا سيما "مجمع الشفاء" غربي مدينة غزة، أهم صرح طبي في القطاع، ما يعرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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