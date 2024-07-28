سياسة
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الأزهر يدين الإساءة للمسيح في أولمبياد باريس ويصفها بـ"تطرف وهمجية طائشة"
أدان الأزهر الشريف، مساء اليوم الأحد، مشاهد "الإساءة للمسيح عليه السلام" في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية بباريس، واصفاً "الإساءة إلى المسيح أو إلى أي نبي من إخوانه" بـ"تطرف وهمجية طائشة".
الأزهر يدين الإساءة للمسيح في أولمبياد باريس ويصفها بـ"تطرف وهمجية طائشة"
الأزهر الشريف يدين الإساءة للمسيح في حفل افتتاح أولمبياد باريس / صورة: AFP
28 يوليو 2024

وفي افتتاح الأولمبياد الجمعة، جرى تقديم لوحة فنية حيّة تشبه لوحة "العشاء الأخير" للفنان الإيطالي ليونارد دافينشي، وتكونت من طاولة كبيرة اجتمع حولها رجال يرتدون أزياء نسائية ويتبرجون بشكل مبالغ به، بالإضافة إلى عارضة أزياء متحولة جنسياً.

ولوحة "العشاء الأخير" تصور المسيح مع تلاميذه أثناء تناول الطعام، وهو ما دفع منتقدون إلى اتهام منظمي الافتتاح بالترويج للشذوذ والمثلية الجنسية، وفق تقارير إعلامية.

وشدد الأزهر في بيان على إدانة "هذه المشاهد التي أثارت غضباً عالمياً واسعاً"، موضحاً أنها "تصور المسيح عليه السلام في صورة مُسيئة لشخصه الكريم، ولمقام النبوة الرفيع، وبأسلوب همجي طائش، لا يحترم مشاعر المؤمنين بالأديان وبالأخلاق والقيم الإنسانية الرفيعة".

كما أكد الأزهر "رفضه الدائم لكل محاولات المساس بأي نبي من أنبياء الله، فالأنبياء والرسل هم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلهم على سائر خلقه ليحملوا رسالة الخير للعالمين".

وتابع أنه "يؤمن من خلفه ما يقرب من ملياري مسلم بأن عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسماه الله في القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وعدّه من أولي العزم من الرسل".

وأضاف أن "المسلمين يؤمنون بأن الإساءة إلى المسيح عليه السلام أو إلى أي نبي من إخوانه عليهم السلام، عار على مرتكبي هذه الإساءة الشنيعة ومن يقبلونها"، محذراً العالم من خطورة "استغلال المناسبات العالمية لتطبيع الإساءة إلى الدين وترويج الأمراض المجتمعية الهدامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي".

وزاد بأن "هذا التيار المنحرف يستهدف إقصاء الدين، وتأليه الشهوات الجنسية الهابطة التي تنشر الأمراض الصحية والأخلاقية، وتفرض نمط حياة حيوانية تنافي الفطرة الإنسانية السليمة، وتستميت في تطبيعِه وفرضه على المجتمعات بكل السبل والوسائل".

وفي وقت سابق الأحد، قالت متحدثة أولمبياد باريس 2024 آن ديكامب، خلال مؤتمر صحفي، "لم تكن هناك نية مطلقاً لإظهار عدم الاحترام لأي مجموعة دينية"، معتبرة أنه "على العكس من ذلك، كنا نعتزم إظهار التسامح المجتمعي، وإذا شعر الناس بأي إساءة، فنحن آسفون".

وتستمر فاعليات أولمبياد باريس حتى 11 أغسطس/آب المقبل، وحظيت بحفل افتتاح غير مسبوق خارج الملعب، وتحديداً على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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