سياسة
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لافتة "أولمبياد الإبادة" تتصدر مدرجات مباراة باراغواي وإسرائيل في باريس
تصدرت لافتة "أولمبياد الإبادة الجماعية" مدرجات ملعب حديقة الأمراء خلال مباراة كرة القدم بين منتخبي باراغواي وإسرائيل في إطار أولمبياد باريس، احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
لافتة "أولمبياد الإبادة" تتصدر مدرجات مباراة باراغواي وإسرائيل في باريس
مشجعون يرفعون لافتة "أولمبياد الإبادة" خلال مباراة باراغواي وإسرائيل تنديداً بالحرب على غزة / صورة: AFP
28 يوليو 2024

وخلال المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، تظاهر عدد من المشجعين ضد إسرائيل، وطالبوا بمنعها من المشاركة في الألعاب الأولمبية، كما رفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات منددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في فلسطين.

وقبيل الأولمبياد، ارتفعت أصوات شرائح مختلفة في المجتمع الدولي تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة على غرار منع روسيا، وعدم رفع العَلم الإسرائيلي في أي مباراة، لكن اللجنة الأولمبية الدولية، المسؤولة عن تنظيم دورة الألعاب، لم تستجب لتلك المطالبات.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد حظرت العام الماضي مشاركة روسيا وحليفتها بيلاروسيا في المنافسات الرياضية الدولية, بسبب أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا، التي بدأت في فبراير/شباط 2022.

وسمحت اللجنة لاحقاً لرياضيي البلدين المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، بالمشاركة في المنافسات بوصفهم محايدين من دون أعلام أو شعارات أو أناشيد وطنية.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإسرائيلية على غزة، "حالتان مختلفتان تماماً"، مبرراً ذلك بأنه "لن يجري فرض عقوبات على إسرائيل كتلك المفروضة على روسيا".

والجمعة، انطلقت دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" والتي تستمر فاعلياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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