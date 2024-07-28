وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان: "رئيس الموساد عاد من روما، بعد أن ناقش مع الوسطاء وثيقة التوضيحات (الإسرائيلية) بشأن صفقة تبادل الأسرى"، مضيفاً أن اللقاءات "ستتجدد (حول مقترح الاتفاق) في الأيام القادمة".

وشاركت في اجتماع روما وفود من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل. وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني، وتقدر وجود 115 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 أسيراً في غارات عشوائية شنتها إسرائيل.

وبوساطة القاهرة والدوحة ومشاركة واشنطن، تجري تل أبيب وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق. ونهاية مايو/أيار الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح اتفاق عرضته عليه إسرائيل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب على غزة حالياً، وتحاولان كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب في القتال.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.