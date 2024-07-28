سياسة
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الرئيس التركي: علينا تعزيز قوتنا لردع إسرائيل عن ممارساتها بحق الفلسطينيين
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوب تعزيز بلاده قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين". جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأحد، خلال مشار كته في اجتماع لفرع حزب العدالة والتنمية بولاية ريزة شمال شرق البلاد.
الرئيس التركي: علينا تعزيز قوتنا لردع إسرائيل عن ممارساتها بحق الفلسطينيين
أردوغان: علينا تعزيز قوتنا لردع إسرائيل عن ممارساتها بحق الفلسطينيين / صورة: TRT Haber / Others
28 يوليو 2024

وقال أردوغان في هذا السياق: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات". وأكد أردوغان أن البرلمان التركي "مفتوح لكل من يسير على الطريق الصحيح".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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