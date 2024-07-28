سياسة
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"معادون للسامية".. فتح تحقيق بعد رفع لافتات مناهضة للاحتلال بأولمبياد باريس
أفادت صحف فرنسية بأنّ اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فتحت تحقيقاً بحق المشجعين الذين رفعوا لافتات مناهضة لإسرائيل خلال مباراة منتخبها لكرة القدم مع باراغواي، بسبب هجماتها على قطاع غزة.
"معادون للسامية".. فتح تحقيق بعد رفع لافتات مناهضة للاحتلال بأولمبياد باريس
مشجّعون لمنتخب الباراغواي يرفعون لافتات مناهضة للاحتلال خلال مباراة منتخبهم مع نظيره الإسرائيلي في باريس 2024 / صورة: Reuters
28 يوليو 2024

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن اللجنة المنظمة فتحت التحقيق واتهمت المجموعة التي رفعت اللافتات المناهضة لإسرائيل بأنهم "معادون للسامية"، فيما قالت النيابة العامة في العاصمة باريس، إن التحقيق بهذا الشأن بدأ بالفعل.

وشهدت مباراة منتخب الباراغواي وإسرائيل لكرة القدم، رفع لافتة كُتب عليها: "أولمبياد الإبادة"، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة. كما تظاهرت خلال المباراة مجموعة من المشجعين ضد إسرائيل، وطالبت بمنعها من المشاركة في الألعاب الأولمبية.

كما رفع المشجعون خلال المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، أعلام فلسطين وهتفوا دعماً للفلسطينيين في غزة ونددوا بالهجمات الإسرائيلية على القطاع.

والجمعة انطلقت دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 التي تستمر فاعلياتها حتى 11 أغسطس/آب المقبل، بإقامة حفل افتتاح على ضفاف نهر السين شمالي فرنسا، وسط حضور غفير من الضيوف ووفود الدول المشاركة والجماهير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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