وقال فيدان، في منشور عبر منصة "إكس": "أصبح رئيسنا (أردوغان) صوت الضمير الإنساني. والذين يحاولون إسكات صوت الحق، وعلى رأسهم الدوائر الصهيونية وإسرائيل، يعيشون حالة من الهلع الكبير"، مشدداً على أن التاريخ يظهر أن النتائج ستكون واحدة لكل مرتكبي الإبادة الجماعية وداعميها.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، نشر، مساء أمس الأحد، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن افتراءات تستهدف الرئيس أردوغان.

وفي وقت سابق فجر الاثنين، أكدت وزارة الخارجية التركية أن نهاية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرتكب الإبادة في قطاع غزة، ستكون كنهاية الزعيم النازي أدولف هتلر، الذي ارتكب هو الآخر إبادة.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، قالت الوزارة: "كيفما كانت نهاية مرتكب الإبادة الجماعية هتلر، ستكون نهاية مرتكب الإبادة الجماعية نتنياهو". وأكدت الخارجية التركية أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، وقالت مخاطبة مَن يستهدفون الشعب الفلسطيني: "لن تستطيعوا إبادتهم".

وأضافت أنه "كما حوسب النازيون، مرتكبو الجرائم الجماعية، كذلك سيُحاسَب الذين يسعون لإبادة الفلسطينيين".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري بغزة.