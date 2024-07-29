وذكرت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أمس الأحد، أن بعض رحلاتها إلى بيروت تأجلت من مساء الأحد 28 يوليو/تموز الجاري إلى صباح الاثنين 29 يوليو/تموز، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدداً من شركات الطيران الأجنبية ألغى رحلاته إلى بيروت مساء الأحد من بينها الطيران القطري، و"ترانسافيا" من هولندا و"يورو وينغز" من ألمانيا.

دعوات للمغادرة

حثّت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد، رعاياها بـ"مراجعة تحذير السفر الحالي، الذي يحث بشدة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان". وأوصتهم بالتسجيل في برنامج التسجيل (STEP) لتلقي التنبيهات وتسهيل تحديد موقعهم في حالة الطوارئ.

وبخطوة مماثلة، حدّثت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان، تحذيرها من السفر إلى لبنان وواصلت تقديم النصح لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان، وتشجع المقيمين في البلاد على المغادرة.

بدورها، نصحت وزارة الخارجية الدنماركية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان وشجعتهم على مغادرة البلاد "ما دام ذلك ممكناً".

وقالت السفارة النرويجية في بيروت، عبر صفحتها بفيسبوك، اليوم: "تصاعد الصراع بين حزب الله في لبنان وإسرائيل". موضحة أنه "في حال تدهور الوضع، قد تصبح خيارات السفر خارج لبنان محدودة".

أما وزارة الخارجية الفرنسية، فقد جددت دعوة رعاياها إلى عدم السفر إلى لبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأعربت عن إدانتها للهجوم على قرية مجدل شمس، داعية إلى "تجنب أي تصعيد عسكري جديد".

وقالت وزارة خارجية بلجيكا، في بيان: "في ضوء التداعيات الأخيرة التي شهدتها بلدة مجدل شمس، نذكّر مواطنينا بالتحذير بشأن السفر إلى إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية ولبنان".

وكانت هولندا والسعودية والكويت، دعت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، إلى مغادرة لبنان، جراء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.