وترأس نتنياهو اجتماعاً طارئاً للمجلس دام ساعات عدة، بمشاركة كل من غالانت ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي ومسؤولين أمنيين آخرين، وفق هيئة البث (رسمية)، على خلفية حادث بلدة مجدل شمس بمرتفعات الجولان السورية المحتلة التي قُتل فيها 12 شخصاً بينهم أطفال.

وأفاد مكتب نتنياهو، عبر بيان بأنّ "أعضاء مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) كلّفوا رئيس الوزراء ووزير الدفاع اتخاذ القرار بشأن طريقة وتوقيت الرد على حزب الله". فيما ذكرت إذاعة الجيش في وقت سابق الأحد أن الجيش قدَّم للحكومة سيناريوهات لشن هجوم محتمل على حزب الله.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم أن تل أبيب لا تريد خوض حرب شاملة مع لبنان، وإنما "إلحاق الضرر بحزب الله، دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة".

وفيما اتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني بالوقوف خلف هذه الحادثة، نفى الحزب أي مسؤولية عنها، رغم القصف المتبادل بين الطرفين منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ما خلّف أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.