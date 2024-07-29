سياسة
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الحرائق تلتهم مساحات واسعة غربيّ أمريكا وكندا وتجبر الآلاف على النزوح
أدت حرائق الغابات غربيّ الولايات المتحدة وكندا إلى وضع ملايين الأشخاص تحت تحذيرات انخفاض جودة الهواء، أمس الأحد، فيما شارك الآلاف من رجال الإطفاء في إخماد النيران، التي كان بينها أكبر حريق غابات في كاليفورنيا هذا العام.
الحرائق تلتهم مساحات واسعة غربيّ أمريكا وكندا وتجبر الآلاف على النزوح
فرق الإطفاء الكندية تخمد النيران في جاسبر لكنّ حريق المتنزه "خارج السيطرة" / صورة: Reuters
29 يوليو 2024

وواصلت فرق الإطفاء في ولاية كاليفورنيا جهودها الرامية للسيطرة على حريق ضخم اندلع شمالي الولاية قبل أربعة أيام، وأجّجته الأحد رياح عاتية ودرجات حرارة لا تنفكّ ترتفع، حسبما أعلنت السلطات.

وقالت وكالة "كال فاير" التابعة لكاليفورنيا إنّ "بارك فاير" الذي أصبح أحد أكبر الحرائق المسجّلة على الإطلاق في تاريخ هذه الولاية الواقعة غربي الولايات المتحدة التهم حتى مساء الأحد، أكثر من 144,500 هكتار من المساحات الخضراء.

وتسبّب الحريق حتى الآن في إجلاء 4200 شخص من مقاطعة بوتي، كما حشدت السلطات أربعة آلاف عنصر إطفاء ومروحيات وطائرات وجرافات للتصدّي للنيران التي لم تتسبّب في أيّ خسائر بشرية حتى اليوم لكنّها ألحقت أضراراً بـ67 مبنى.

حرائق غربي كندا

في غضون ذلك، تمكّنت فرق الإطفاء في جاسبر، أمس الأحد، من السيطرة على حريق أتى على أجزاء من هذه المدينة الواقعة غربي كندا، في حين يواصل حريق الغابات المستعر منذ الاثنين الماضي في المتنزّه المجاور التمدّد من دون أيّ أمل في السيطرة عليه قريباً.

والحريق الذي اندلع قبل أسبوع بسبب البرق في منطقة تعاني جفافاً شديداً، هو الأكبر على الإطلاق منذ مئة عام في هذا المتنزه الطبيعي، ولم يتسبّب في وقوع إصابات في المدينة ولا في متنزه جاسبر الذي يُعد أحد أبرز المعالم السياحية في كندا، إذ يتوافد عليه 2.5 مليون سائح سنوياً.

وأضافت السلطات في بيان أنّ طواقم الإطفاء التي تلقّت تعزيزات من الجيش الكندي ومن 400 عنصر إطفاء من نيوزيلندا والمكسيك وجنوب إفريقيا "تنتهي من إخماد النقاط الساخنة بمساعدة مروحية".

وأتى الحريق حتى اليوم على نحو 32 ألف هكتار من المساحات الخضراء، ودمّر أكثر من 350 مبنى من أصل نحو 1100 مبنى تضمّها مدينة جاسبر، فيما أُجلي نحو 25 ألف شخص من المدينة عندما اندلع الحريق فجأة وخرج عن السيطرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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