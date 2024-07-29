وقال مادورو، في كلمة أمام مؤيديه خلال احتفال أمام القصر الرئاسي في كراكاس: "سيكون لدينا سلام واستقرار وعدالة. السلام واحترام القانون. أنا رجل سلام وحوار"، وذلك بعدما أعلنت لجنة الانتخابات في فنزويلا فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت أمس الأحد.

وأضافت اللجنة أن مادورو حصل على 51% من الأصوات بعد فرز 80% من صناديق الاقتراع، فيما جاء فوز مادورو على الرغم من أن استطلاعات الرأي المتعددة التي أُجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أشارت إلى فوز مرشح المعارضة.

وتابعت اللجنة أن مرشح المعارضة، إدموندو جونثاليث، حصل على 44% من الأصوات، رغم أن المعارضة قالت في وقت سابق إن لديها ما يدعوها "للاحتفال" وطلبت من أنصارها مواصلة مراقبة عملية فرز الأصوات، فيما قال جونثاليث على منصة "إكس" قبل الإعلان عن النتائج: "لا يمكن إخفاء النتائج. البلاد اختارت التغيير سلميّاً".