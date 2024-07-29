وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن مسيّرة استهدفت سيارة على طريق شقرا-ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين، مضيفة أنه "وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، استهدفتهما مسيَّرة، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان بشرفة منزله القريب من المكان".

وكان الطيران الحربي والمسيَّر الإسرائيلي أغار على بلدة مركبا بعد منتصف الليل، مستهدفاً منزلاً دون وقوع إصابات، وعلى بلدة رب الثلاثين فجراً قرب حسينية البلدة. وأفادت الوكالة الرسمية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت، مساء الأحد، على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، ملقية صاروخَي جو-أرض على المنطقة المستهدفة.

تحذيرات من "حرب شاملة"

في غضون ذلك، توالت دعوات دول غربية رعاياها لمغادرة لبنان، لتنضم لأخرى عربية، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وتحذيرات من اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة.

جاء ذلك حسب بيانات رسمية صادرة عن دول غربية وعربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر، تعقيباً على التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد مع حزب الله عقب حادثة "مجدل شمس" في الجولان المحتل، حيث قُتل 12 شخصاً من الطائفة الدرزية، معظمهم أطفال، وأُصيب نحو 40 آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في البلدة.

تأجيل وإلغاء رحلات طيران إلى لبنان

في السياق، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، الأحد، تأخير عودة بعض رحلاتها إلى بيروت من مساء الأحد 28 يوليو/تموز الجاري إلى صباح الاثنين 29 يوليو/تموز، في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.

وأرفقت الشركة بيانها بجدول رحلات 6 طائرات جرى تأجيلها من الأحد الى الاثنين، ولفتت إلى أنه جرى "تأجيل عودة رحلات من لندن وكوبنهاغن والدوحة والدمام ودبي وجدة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدداً من شركات الطيران الأجنبية ألغت رحلاتها إلى بيروت مساء الأحد، من بينها الطيران القطري، و"ترانسافيا" من هولندا و"يورو وينغز" من ألمانيا.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها -بدعم أمريكي- على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما خلّف أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​​