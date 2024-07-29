وقلّصت أسعار النفط خسائر الأسبوع الماضي، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.3% إلى 81.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1% إلى 77.25 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت 1.8‭‭ ‬‬% فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 3.7% بسبب ضعف الطلب الصيني والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل في فوجيتومي للأوراق المالية: "أدى القلق بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى عمليات شراء جديدة، لكنَّ المكاسب كانت محدودة بسبب المخاوف المستمرة من ضعف الطلب في الصين".

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول المقبل، وتصاعد حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، فيما تحول التركيز إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية والمقرر انعقاده في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2397.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2396.70 دولار.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50%. لكنَّ بيانات الوظائف الأمريكية هي الأضعف في يونيو/حزيران، كما أن تباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في البنك المركزي الأمريكي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، فوَّض مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، لاتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي الذي وقع أول من أمس السبت، على مدينة بالجولان السوري المحتل، وتسبب في مقتل 12 شخصاً. واتهمت إسرائيل والولايات المتحدة، حزب الله اللبناني بالمسؤولية عن ذلك الهجوم.

ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية في إسرائيل أو الأراضي التي تحتلها منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تعهدت إسرائيل بالرد على حزب الله، وقصفت طائراتها أهدافاً في جنوب لبنان، أمس الأحد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة؛ أسفرت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في ال عالم.