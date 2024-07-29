سياسة
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موسكو تعلن السيطرة على بلدتين في أوكرانيا.. وكييف تصد هجوماً روسياً
أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخاً جوياً موجهاً و9 طائرات مُسيرة هجومية من أصل 10 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
موسكو تعلن السيطرة على بلدتين في أوكرانيا.. وكييف تصد هجوماً روسياً
روسيا تعلن أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا  / صورة: AFP
29 يوليو 2024

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم، إن الدفاعات الجوية الروسية، اعترضت ودمرت الليلة الماضية، 39 طائرة مُسيرة أوكرانية في أجواء 5 مقاطعات. وتابع البيان: "خلال الليلة الماضية، أُحبطت محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية”.

وأضاف البيان: "اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة، بينها 19 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 طائرات مسيرة فوق بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق فورونيج، و5 فوق بريانسك، و3 فوق مقاطعة لينينغراد”.

وفي وقت سابق اليوم، صرح حاكم منطقة أوريول في جنوب غربي روسيا، بأن هجوماً نفّذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضراراً بمحطة للكهرباء في أوريول. وأضاف الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق تليغرام: "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح”، مشيراً إلى تدمير طائرتين مسيرتين.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا، وقالت إن الأمر يتعلق ببروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك، وكان الجيش الروسي قد أعلن السبت السيطرة على قرية لوزوفاتسكي الواقعة في المنطقة نفسها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في رسالته المصوّرة اليومية مساء الأحد، إن قواته تعيش تحت ضغوط كبيرة في المنطقة، متحدثاً عن تحديات صعبة في محاور دونيتسك، وبيّن أن العدد الأكبر من الهجمات الروسية في هذه الأسابيع يقع في محور بوكروفسك.

كما أفاد زيلينسكي في رسالته بأن روسيا أطلقت الأسبوع الماضي نحو 700 قنبلة جوية موجهة وأكثر من 100 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز "شاهد".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية.

مصدر:TRT عربي
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