وكانت الحصة التدريبية المقررة أمس الأحد أُلغيت بعد أن أظهرت الاختبارات التي أُجريت على مياه نهر السين، يوم السبت، أن جودة المياه لم تصل إلى المستوى المطلوب. ولم يحدث تغيير في الحصص التدريبية الخاصة بالركض وركوب الدراجات.

وقال المنظمون، في بيان اليوم: "بالنظر إلى التوقعات بشأن الطقس خلال الساعات الستة والثلاثين القادمة، تثق ألعاب باريس 2024 واتحاد الثلاثي العالمي بأن جودة المياه ستعود إلى المستوى المطلوب قبل بدء منافسات الثلاثي يوم 30 يوليو/تموز".

وأنفقت فرنسا نحو 1.4 مليار دولار على مشاريع تهدف لتحسين نوعية مياه النهر حتى يكون صالحاً للسباحة خلال الدورة وما بعدها، بينما أعلنت سلطات العاصمة عن افتتاح 3 مواقع للسباحة أمام الجمهور بحلول يونيو/حزيران من العام المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات السباحة للرجال ضمن بطولة الثلاثي بالقرب من جسر ألكسندر الثالث، صباح غد الثلاثاء، على أن يُقام سباق منافسات السيدات في اليوم التالي. وستكون هذه أول منافسة تُقام في النهر منذ دورة ألعاب 1900.

من ناحية أخرى، عادت حركة القطارات السريعة في فرنسا إلى طبيعتها، الاثنين، بعد 3 أيام من أعمال تخريب أحدثت فوضى عارمة في المحطات قبل حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية، وفق ما أعلن وزير النقل باتريس فيرغرييت.

وقال فيرغرييت عبر راديو "RTL" الفرنسي: "أستطيع التأكيد أن هذا الصباح (الاثنين)، عادت القطارات كلها إلى الخدمة"، فيما لا يزال مُنفذ الهجمات الثلاث على نقاط استراتيجية للبنية التحتية للسكك الحديد الجمعة غير معروف.

وذكر الوزير الفرنسي أن الهجمات تسببت إجمالاً في اضطرابات لحركة تنقل 800 ألف شخص، منهم 100 ألف تعيَّن إلغاء رحلاتهم، مضيفاً أن التكلفة التي ستتكبدها الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية ستكون ضخمة.

من جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن باريس تميل إلى الاشتباه بأن يكون "متطرفون من أقصى اليسار وراء التخريب الذي استهدف الأسبوع الماضي شبكة السكك الحديدية التي تشغلها الشركة الوطنية للسكك الحديدية".

واستهدف مخربون شبكة القطارات الفرنسية فائقة السرعة قبيل فجر يوم الجمعة بمهاجمة محطات فرعية للإشارات وكابلات عند نقاط حرجة، مما تسبب في فوضى بحركة القطارات.

وذكر دارمانان لتليفزيون (فرنسا 2): "حددنا هويات عدة أشخاص"، وذلك في إطار ملاحقة المخربين. وأضاف أن أسلوب المخربين يحمل بصمات متطرفي أقصى اليسار، دون تقديم أمثلة.