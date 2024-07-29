وقال جليك، في منشور على منصة "إكس" اليوم الاثنين، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، كاتس، لم يتجاوز حدوده فقط بالتصريحات التي أطلقها تجاه الرئيس أردوغان، الذي يدافع عن القيم الإنسانية والسلام، "بل كشف أيضاً أنه نازي كامل"، لافتاً إلى أن مثل هذه الاستهدافات تصدر من أعداء القيم الإنسانية والضمير والكرامة.

وبيّن جليك أن كاتس اتخذ من وزير خارجية هتلر، يواخيم فون ريبنتروب، مثالاً يُحتذى به "متناسياً أن الأخير حوكم بتهمة شن الحرب عمداً، والتخطيط لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وارتكاب جرائم ضد السلام"، وأكد أنه ليس مثالاً جيداً بالنسبة لكاتس، إذ إن "الشبكة التي ارتكب بها جرائم ضد الإنسانية ستُحاكم عاجلاً أم آجلاً".

وقال جليك، في منشور آخر، إن كاتس "ما هو إلا جزء مدبَّب يدور في آلة للمذابح، وهو وأمثاله يمثلون حاليّاً النازيين، لأنهم منزعجون من السياسات التي ينتهجها أردوغان باسم القيم الإنسانية والضمير"، وأضاف: "لكن مهما فعلوا، فلن يتمكنوا من التستر على سياسات القتل والإبادة الجماعية التي تنتهجها الحكومة التي ينتمون إليها".

وأوضح جليك أن أعضاء آلة المجازر هذه، التي صنعت اسمها إلى جانب المجازر والإبادة الجماعية والقتل والنازيين، سيُحاسبون أمام القانون بالتأكيد، مؤكداً أن الرئيس التركي بموقفه السياسي باسم الإنسانية والحقيقة "سوف يرسل تهديدات النازيين المعاصرين إلى مزبلة التاريخ".

يُشار إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، نشر مساء أمس الأحد، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يتضمن افتراءات تستهدف الرئيس أردوغان.

وأمس الأحد، شدد الرئيس أردوغان على وجوب تعزيز بلاده قوتها "من أجل ردع إسرائيل عن ممارساتها ضد الفلسطينيين". وقال في هذا السياق: "كما دخلنا قره باغ وليبيا، يمكننا فعل الشيء نفسه مع هؤلاء، فلا يوجد شيء يمنع ذلك، فقط علينا أن نكون أقوياء حتى نُقدم على هذه الخطوات".

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية، إن نهاية مرتكب الإبادة الجماعية (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) ستكون على غرار نهاية الزعيم النازي أدولف هتلر، وأكدت أن الإنسانية ستقف إلى جانب الفلسطينيين، ومَن يستهدفون الشعب الفلسطيني لن يستطيعوا إبادته.

وللعام الثامن عشر، تُحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونَين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.

وتُواجه إسرائيل انتقادات حادة في أرجاء العالم، إذ أسفر قصفها العشوائي المكثف على غزة، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.