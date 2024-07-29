وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في منشور على منصة تليغرام، باستشهاد 4 فلسطينيين في استهداف تجمع للمواطنين في شارع الأبراج بمنطقة تل الهوى غرب غزة. كما استُشهد ثلاثة آخرون في منطقة الثلاثيني بحي الصبرة. وقال الجهاز إن قوات الاحتلال الإسرائيلي "تحاصر عدداً من المواطنين في منطقة تل الهوى بمنطقة الأبراج (غزة)، وتختطف وتصيب وتقتل عدداً منهم"، موضحاً أن الجيش "يقوم بعمليات تجريف ونسف وقتل، حيث تتمركز الآليات بمنطقة برشلونة ومربع مسجد البراء ومشفى الأردني بتل الهوى".

وفي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرة حربية خيام النازحين في منطقة المواصي، المصنفة "آمنة"، بمدينة خان يونس، حسب الجهاز. كما استُشهد 10 فلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف طائرة إسرائيلية منزلاً يعود إلى عائلة "مسلم" في خان يونس، وشنت طائرة غارة على تجمع للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، في المدينة نفسها، ووصلت إلى مستشفى ناصر الطبي جثامين عشرات الشهداء جراء التوغل البري في المناطق الشرقية من محافظة خان يونس.

والاثنين الماضي، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً جويّاً ومدفعيّاً وتوغلاً بريّاً مفاجئاً على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى. وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي سبق للجيش الإسرائيلي زعْم أنها "آمنة".

في سياق متصل، نزح آلاف الفلسطينيين قسْراً من مخيم البريج وأطرافه وسط قطاع غزة، بعد تحذير الجيش الإسرائيلي بضرورة إخلاء بعض المناطق تمهيداً لعمليات عسكرية بزعم "إطلاق صواريخ" منها.

وأفاد شهود عيان بأن آلاف الفلسطينيين بدؤوا النزوح من مناطق بمخيم البريج وأطرافه وسط قطاع غزة، وتوجهوا إلى مدينة دير البلح والنصيرات (وسط)، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إن ما يقرب من 13 ألف شخص نزحوا من مخيم البريج إلى مخيمَي المغازي والنصيرات. وأضاف المكتب أن الأسبوع الماضي شهد نزوح ما يقرب من 9% من سكان قطاع غزة، فيما وصل عدد الذين نزحوا من مناطق وسط خان يونس وشرقها إلى منطقة المواصي خلال الفترة "22-25" يوليو/تموز الحالي ما يقرب من 182 ألف شخص.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة -بدعم أمريكي- خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.